Får skryt av sjefen

– Jeg synes det gikk bra. Jeg spilte stopper da vi var i 1. divisjon med Alta IF, men har ikke vært brukt i den posisjonen siden. Så jeg var selvfølgelig litt spent. Men Ida Sønvisen Suhr er flink til å kommunisere, så samarbeidet fungerte fint. Det var artig å få sjansen mot et så godt lag, smiler Benedicte Elise Dahl.

Starter trolig mot Byåsen

Ikke uventet var det Grand Bodø som sikret avansement til neste runde i cupen. Men BUL-damene kjempet godt og var ikke langt unna å klare ekstraomganger i de hektiske sluttminuttene. Da Guro Bell Pedersen reduserte til 1-2 syv minutter før full tid presset BUL skikkelig på for utlikning, men toppserielaget holdt unna og kunne juble for plass i kvartfinalen.

– Jeg synes vi jobbet godt og var flinke til å stå imot da Grand Bodø kjørte på før pause. De hadde flere sjanser enn oss kampen sett under ett, så det var ikke ufortjent at de vant. Grand Bodø var spesielt farlig på deres venstreside, og det var her de skapte mest trøbbel for oss. Samtidig fikk vi overganger og muligheter, så på en optimal dag kunne vi vunnet denne matchen. De var ikke så mye bedre enn oss, fastslår midtstoppervikaren, som trolig får fornyet tillit når BUL møter Byåsen på bortebane førstkommende søndag.