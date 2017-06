Trives som underdog

– Det blir veldig spennende å spille cupkamp mot Grand Bodø. De var overlegen da de rykket opp til Toppserien i fjor, så det blir artig å møte et lag på dette nivået. De skal i utgangspunktet være bedre enn oss, men vi skal kjempe med nebb og klør for å utligne divisjonsforskjellen, fastslår Bjørnå, som gleder seg veldig til oppgjøret.

Kantspilleren har vært en viktig bidragsyter for BUL innledningsvis i år. Spesielt den voldsomme innsatsviljen og gode innleggsfoten har kommet medspillerne til nytte, og hun håper å kunne bidra positivt også når toppserielaget Grand Bodø står på motsatt banehalvdel. 3.-rundekampen i cupen spilles i Nordlandshallen i kveld, og vinneren får en plass i norgesmesterskapets kvartfinale.

– Det hadde vært utrolig gøy å gå videre i cupen, og det er selvsagt målsettingen. Vi går alltid på banen for å vinne. Men vi får ingenting gratis i en kamp som dette, og absolutt alle spillerne på laget må gi 110 prosent for at vi skal ha en mulighet til å vinne, avslutter hun.