Møtte overmakten

Grand Bodø - BUL 2-1:

Onsdag ettermiddag var det klart for tredjerundekamp i cupen mellom toppserielaget Grand Bodø og BULs førstedivisjonsdamer i Nordlandshallen. Hjemmelaget tok ledelsen ved Anne-Marthe Birkeland etter 17 minutters spill, og etter 65 minutter økte Trine Skjelstad Jensen til 2-0.

Guro Bell Pedersen sørget for en spennende avslutning på kampen med sin 1-2-redusering i det 83. spilleminutt. Men dessverre for de med hjertet i BUL hadde ikke bossekopingene mer på lager, og Grand Bodø kunne juble for seier og avansement i norgesmesterskapet for kvinner.

Med 2-1 i Nordlandshallen er Grand Bodø sikret en av de åtte plassene i kvartfinalene. Oppgjøret mellom Lyn og Klepp ble spilt samtidig som Grand Bodø - BUL, og også her var det toppserielaget som var best. Klepp vant 2-0 og er videre i cupen. Det samme er Stabæk, som slo Byåsen 3-0 på bortebane litt tidligere onsdag ettermiddag.

Tirsdag vant Arna-Bjørnar 1-0 borte mot Tonje Pedersens Kolbotn, så i skrivende stund er det fire eliteserielag som er klare for kvartfinale. Hvem de siste fire blir avgjøres i kveld. Tromsdalen - Trondheims-Ørn, Vålerenga - Røa, Sandviken - Avaldsnes og LSK - Grei var ikke ferdigspilte da dette ble skrevet. Sjekk fotball.no for sluttresultat i disse fire siste cupkampene i tredje runde.

A-sporten kommer tilbake med mer om onsdagens cupexit i torsdagens papir- og E-avis.