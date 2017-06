Giret på flere starter

Det forteller Ole Christian Povenius, som debuterte i sykkelrittet «Den store styrkeprøven» sist helg. Altaværingen la ikke skjul på at han var svært fornøyd med utbyttet av turen.

– Jeg har lyst på flere starter og kommer nok til å sykle flere ganger, sier Ole Christian Povenius til A-sporten.

Allsidig kar

Povenius var en av mange førstegangsdeltakere da nesten 1900 syklister fra 35 forskjellige nasjoner la i vei fra Trondheim til Oslo. Det var for øvrig det høyeste deltakertallet på flere år på den lengste distansen, og kan neppe tolkes på noen annen måte enn at det fortsatt er mange som har lyst på en skikkelig utfordring. Det var en kombinasjon av det og nysgjerrighet som pirret Ole Christian som er svært så allsidig. Han driver også med ski og tae kwon-do.

– Jeg var ikke blant dem som sa aldri mer underveis, eller lovte meg selv at dette var siste gangen jeg utsatte kroppen for den påkjenningen det er å sitte på sykkelsetet i så mange timer. For meg fortonet ferden mellom de to byene seg som en fin tur selv om det ble mange timer på sykkelsetet ettersom jeg og gruppa brukte 27 timer. Denne gangen var det imidlertid ikke tiden som var det viktigste. Fokuset var å fullføre og ikke minst få en god opplevelse, forteller han.

Regn og motvind

Alta-syklisten brydde seg lite om at regnet bøttet ned da han trillet ut av Trondheim sentrum på kvelden. Det ble halvannen natt på sykkelen for Ole Christian og de andre som holdt samme fart. Sliteren forsto tidlig i rittet at han var sterk nok til å komme seg til Oslo. Det handlet om å unngå uhell og det klarte Povenius i motsetning til en rekke andre. Han lot seg imponere over alle de blide og hjelpsomme funksjonærene og de dyktige arrangørene.

– Det meste så ut til å være på stell. Det var ingenting som var overlatt tilfeldighetene. For meg som deltok for første gang var det godt å se at merkingen var god, og jeg likte også traseen ettersom den var variert. Den første tredjedelen var den klart tøffeste med mange motbakker og høydemeter som måtte forseres. Den tyngste delen var opp Drivdalen og opp mot løypas høyeste punkt på Hjerkinn, sier friskusen til Altaposten.

Tok seg kjapt inn

Han fikk føle på kroppen at det kan være utfordrende å sykle 54 mil i motvind. Det var faktisk realiteten for birken-syklistene i år, men Povenius hadde det ikke mer travelt enn at han fikk tid til å suge til seg inntrykk rundt seg. Den gode stemningen og atmosfæren gjør at han ønsker seg tilbake. Halvannet døgn etter målgang var Ole Christian tilbake på tae kwon-do-trening, og var ikke mer stiv enn at de yngre utøverne fikk brynt seg skikkelig under treningsøkta.