Dominerte i Tromsø

Med to klassevinnere og en andreplass gjorde utøverne fra Nordlysbyen seg bemerket da Midnight Sun Marathon gikk av stabelen i Tromsø sist helg.

Stolt friidrettsleder

Den som imponerte aller mest var kvibyværingen Daniel Strand, som vant halvmaratonklassen menn 35-39 år. Han løp i mål som andremann totalt - bare ni sekunder bak Kristian Ulriksen fra Tromsø løpeklubb, som dermed også vant klasse menn 18-34 år. Totalt 1191 løpere gjennomførte halvmaratonløpet på 21 kilometer, så man kan trygt slå fast at løpet til Strand holdt høyt nivå.

– Det er en fantastisk prestasjon. Daniel har nok løpt mer i år enn tidligere, og da ser man hva som virkelig bor i den mannen. Det er artig at flere av de som gjorde det skarpt i Tromsø konkurrerer mot hverandre på Sandfallet hver eneste uke. Det er åpenbart lite å utsette på nivået blant de som løper i Alta for tiden, sier en stolt Rolf Rantala i Alta IFs friidrettsgruppe.

Strand kan vise til mange flotte meritter innen langrenn og terrengsykling i sin allsidige karriere. Nå kan han også legge til maratonløping på den meget imponerende lista.

– Det er veldig bra at Daniel viser vei i flere idretter. Det er fint for de litt yngre utøverne å ha en slik kapasitet i nærmiljøet. Han er flink til å pushe seg selv og de han trener sammen med, fastslår Rantala.

Også Øyvind Klemetsen Bøthun gjorde det bra i Tromsø. Han ble nummer syv i klasse menn 18-34 år, og var niendemann i mål av de totalt 1191 som løp i denne klassen.

Seks blant de ti beste

Daniel Strand var ikke den eneste fra Alta IF som vant sin årsklasse. Det gjorde også veteranen Sander Strøm, som løp Tine Mila på ti kilometer. Han parkerte samtlige deltakere i klasse menn 65-69 år, og var over to og et halvt minutt foran nestemann i mål.

– Det var et meget sterkt løp av Sander. Jeg synes det var kjempeartig at også han stilte til start i Tromsø, sier Rantala.

Den aller største Alta-dominansen var i en av klassene på Tine Mila, nærmere bestemt menn 15-17 år. Fredrik Nilsen løp inn til andreplass - kun slått av Sigurd Lien fra Bardu. Så fulgte Torjus Johansen fra BUL på tredjeplass og Jørgen Strøm fra Tverrelvdalen på fjerdeplass. Alta IF-duoen Mathias A. Hansen og Johannes Helsvig Nilsen ble henholdsvis nummer syv og åtte, mens BUL-løper Hermann Norstrand Fiksen tok tiendeplassen. Brage Bjørnstad fra Alta IF ble nummer 14.

– Det var fantastisk artig at vi hadde seks løpere blant de ti beste i denne klassen. Imponerende, avslutter Rolf Rantala.

Hermann Nordstrand Fiksen fikk for øvrig det synlige beviset på stipendet verdt 25.000 kroner som han ble tildelt for et par uker siden.