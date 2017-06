Alta golfklubb hadde storfint besøk under VM i midnattsolgolf sist helg, nærmere bestemt golfforbundets president Marit Wiig. Og arrangørklubben fikk skryt fra øverste hold.

– Dette er en fantastisk bane. Den er velholdt, spesielt når man tenker på at det kun er uker siden snøen forsvant helt. Det er rett og slett imponerende. Banen er spennende og har varierte hull. En flott og fullverdig bane, sier en imponert Marit Wiig til A-sporten.

Fikk oppleve midnattsola

Det var overskye store deler av fredagen. Likevel fikk presidenten opplevd midnattsolgolfen hun så gjerne ønsket.

– Jeg gikk ut i den siste flighten, og var så heldig at jeg fikk konkurrere i midnattsol. Da vi var innerst inne på banen begynte sola å skinne over fjelltoppene. Det var helt magisk.

Selv har hun aldri spilt golf etter midnatt tidligere.

– Jeg har aldri spilt golf så sent. Der hvor jeg bor er det jo mørkt på kveldene. Det var helt rått, sier hun med en solid dose entusiasme i stemmen.

Presidenten kom på sjetteplass i kvinneklassen. Fredag brukte hun 104 slag, mens det gikk litt tråere på lørdagen med 111 slag.

– Det gikk ikke så veldig bra på lørdagen. Jeg gjorde for mange feil, men det var ikke det viktigste for min egen del. Det som betydde mest var å ha det så hyggelig som mulig og være med, og det har vært en opplevelse.

Skryter av golfklubben

Hun lot seg imponere av hva de har fått til på Kvenvikmoen.

– Dette er en veldig godt arrangert og velholdt turnering. Alta golfklubb driver godt, det ser man på de personene som jobber her. Dette er kvalitet i alle ledd, smilte hun.

Wiig fikk også tid til å oppleve skiferverket.

– Jeg var så heldig at jeg fikk en tur opp til skiferverket. Det var så svært og fint.

Også golfklubbene i Lakselv og Hammerfest fikk presidenten på besøk forrige uke.

– I Lakselv dukket det opp reisndyr på banen. Det å få se rein på golfbanen som ligger helt nede ved sjøen, med fjellet bak, snøen og sola. Det var helt spesielt, understreker hun.

Golf - grønn glede

– Jeg har også vært i møter med kommunen sammen med «Golf - grønn glede», for å få til et samarbeid mellom enkelte etater i kommunen som har klienter som trenger oppfølging og som kanskje har utfordringer, som sammen med golfklubben kan gi deltakerne muligheten til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Dette er et viktig prosjekt for oss, sier hun.

Det kan være fysisk og psykiske utviklingshemmede, rusmiskbrukere, personer som er i en rehabiliteringsfase etter ulykke og så videre.

– Golf er ypperlig trim. Her på Kvenvikmoen har de også en korthullsbane som passer helt utmerket til formålet, og her kan man også leke seg på minigolfen og på puttingbanen, avslutter den norske golfpresidenten.

A-sporten kommer tilbake med egen sak om dette senere.