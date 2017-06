Spilles til høsten?

BUL-damene skulle etter planen møtt KIL/Hemne til seriekamp på Coop-banen sist lørdag. Men grunnet flytrøbbel kom ikke laget fra Kyrksæterøra seg nordover, og kampen ble utsatt på ubestemt tid. BUL-trener Odd Inge Johansen har ikke fått beskjed fra Norges fotballforbund om ny kampdato.

– NFF ville i utgangspunktet at kampen skulle spilles denne uka. Men vi har cupkamp borte mot Grand Bodø førstkommende onsdag, så det lar seg ikke gjøre. Dermed blir den sannsynligvis flyttet til høsten, sier Johansen til A-sporten.

Fotballferien i 1. divisjon er lang, så BUL kan tenke seg å spille kampen samme helga som Altaturneringen arrangeres. Det vil si lørdag 12.- eller søndag 13. august. Serien starter egentlig ikke opp igjen før lørdag 19. august. Da møter BUL Amazon Grimstad borte.

– Det hadde vært artig å spille matchen under Altaturneringa, men det er dessverre ikke vi som bestemmer dette. Vi skal komme med et innspill, så får vi se hva forbundet går for. Etter 19. august går det slag i slag hver eneste helg, så da blir det i så fall en midtukekamp, forteller BUL-sjefen, som nå ser frem mot onsdagens cupoppgjør.

– Det blir spennende. Grand Bodø har slitt i Toppserien og kjenner nok på presset. Det er et godt utgangspunkt for oss.