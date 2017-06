Seiret i comebacket

Alta rideklubb hadde masse aktivitet i ridehallen oppe ved stall Røstan i helga. Lørdag og søndag arrangerte de distriktsstevne og utvidet klubbstevne i dressur og sprang.

Renate Kristin Kjeldsberg var tilbake på hesteryggen i en konkurranse for første gang siden 2013. Lørdag vant hun dressurcupen sammen med hesten Kolnes Lena med en total på 67,2 prosent.

– Det var veldig artig å være tilbake. Det gikk kjempebra i dressurcupen, men at jeg skulle vinne i «comebacket» hadde jeg ikke sett for meg, det var egentlig over all forventning. Jeg var litt nervøs før sprangridningen, men hesten var så fin og rolig. Det ble to feilfrie runder, sa en glad Renate Kristin Kjeldsberg til A-sporten.

Fornøyd arrangør

– Vi hadde 38 deltakere på dressurstevnet på lørdagen, mens 25 kokurrerte i sprang. Vi er fornøyde med det, selv om det gjerne kunne vært flere på sprang. Gjennomføringen har gått knirkefritt takket være alle de frivillige som alltid stiller opp, fortalte en glad Miriam Akkouche, som er leder i Alta rideklubb.

Hun lot seg blant annet imponere over sjuåringen Rakel Heitmann som red sitt første stevne, men også 11-åringen Henny Emilie Vangen fra Tromsø som deltok i 60 cm sprang.

– Vi satser på rekruttering og ønsker at så mange som mulig blir kjent med hestesporten. Vi opplever at stadig flere unge kommer til, og det er veldig gledelig. Disse klubbstevnene arrangeres hovedsaklig for å gi rytterne våre erfaring og gjøre de mer stevnevant. At syvåringen Rakel deltok i konkurranse var kjempeartig og kult.

Dressurridning er en strengere konkurranseform, hvor hestens lydighet, smidighet i bevegelsene, fysikk og evner bedømmes. I tillegg bedømmes samspillet mellom hest og rytter samt rytterens holdninger.

– Blant de yngre og for nybegynnere fokuserer vi mer på kjøring og banehopping, avslutter hun samtidig som hun oppfordrer alle som ønsker å forsøke seg på hesteryggen om å kontakte Alta rideklubb.

Altaposten kommer tilbake med fullstendige resultatlister.