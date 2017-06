Raknet etter pause

Alta 2 spilte søndag formiddag bortekamp mot Sortland i Blåbyhallen. På grunn av både suspensjoner og sykdom i førstelagstroppen reiste Alta 2 nedover med kun de yngste fra A-lagstroppen. De klarte seg godt til pause, og etter rapportene fra Vesterålen Online forsvarte Alta IF seg bra de første 45. minuttene, samtidig som de skapte noen farligheter på kontringer.

Kun to minutter etter hvilen fikk Sortland det forløsende 1-0-scoringen når Toms Metz sendte hjemmelaget i føringen. Fire minutter ut i omgangen doblet Sortland ledelsen, før Sortland satte inn dagens tredje etter 58. minutter, og kampen var så godt som punktert.

To scoringer til i Sortlands favør sendte Alta IF-rekruttene hjem med et surt 0-5-tap i bagasjerommet, og sørget for en tung busstur hjem til Nordlysbyen.

Alta 2 er fortsatt over streken i 3. divisjon med ti poeng på ni kamper. Senja og Fu/Vo vant sine kamper og passerte Alta på tabellen. Alle fire lagene under streken tapte sine kamper. Neste kamp for Alta 2 er hjemme i Finnmarkshallen mot nevnte Fu/Vo kommende helg. Kampen streames som vanlig på Altaposten.no.

Kampfakta er ikke oppdatert hos forbundets sider. Vi kommer tilbake med mer om kampen og kampfakta i morgendagens avis- og PDF-utgave.