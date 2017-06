Vant krigen

Alta IF 1-0 Kjelsås:

Midtstopper og kaptein Mats Frede Hansen tok ansvar når Alta IF slet med å skape sjanser mot et solid Kjelsås-lag. Hansen smelte til fra langt hold, og ballen snek seg inn bak Kjelsås-keeperen.

- Jeg traff bra, sa han med et smil. Han så at keeper Erik Sivertsen sto langt ute og tok sjansen fra langt hold.

- Jeg tenkte bare at nå dryler til. Det var en fantastisk følelse å se den gå inn, sa han til Radio Alta etter kampslutt. Kapteinen hadde spart både skjegg og bart til han fikk årets første scoring.

- Kjelsås er et bra lag, fysisk sterke og godt organisert. Det ble mye kriging med dødballer og lange innkast, men vi står han av, sa han videre.

Etter ledermålet satte inn Kjelsås et størt press, men Alta-forsvaret ryddet unna i stor stil og klarte å holde ledelsen helt ut. Med seieren står Alta med 22 poeng etter ti kamper og er fortsatt ubeseieret i serien.

På overtid i oppgjøret mellom Bærum og HamKam fikk Alta-guttene nok en gladnyhet når Mounir El Masrouri utliknet til 3-3 for Bærum. Alta er nå ett poeng bak HamKam på topp.

