Svingte seg til topps

Tidligere håndballspiller for Alta IF, Øystein Eriksen, imponerte stort på golfbanen under helgas verdensmesterskap i midnattsolgolf på Kvenvikmoen. Sammen med Alf Rune Mathisen ledet han etter fredagens runde med sine 85 slag. Eriksen fortsatte storspillet på lørdagen, og ledet med sju slag inn mot hull 16 av 18. Der «kantet» han ballen fra utslaget, og måtte se ballen bare fyke noen få meter før den stoppet bak det andre utslagsstedet.

Eriksen beholdt roen og klarte å sikre seg seieren, og kan dermed smykke seg med verdensmestertittelen i midnattsolgolf.

– Jeg spilte helt fantastisk bra helt frem til hull 16. Det gikk litt tyngre på de siste hullene, men totalt sett gikk det langt bedre enn forventet. Jeg var redd for at jeg rotet det veldig til med det slaget. Jeg fikk kjenne på presset, sa en lettet Øystein Eriksen etter å ha sikret seieren.

Med unggutten Johannes Betsi fra Varanger Golfklubb og Even Johansen fra North Cape golfklubb hakk i hæl måtte han glemme bomslaget fortest mulig.

– Jeg måtte fokusere på mitt eget spill og ikke tenke så mye på hva de gjorde. Nervene snek seg likevel inn på slutten. Jeg har ikke vært i nærheten av pallplass tidligere, så det var veldig gøy. Det siste halvåret har jeg forbedret meg ganske mye, sier Eriksen og sikter til mange timer i golfsimulatoren inne på Kvenvikmoen.

Thrilleravslutning i kvinneklassen

I kvinneklassen ble det enda jevnere i kampen om topplasseringene. Monica Wara fra Tromsø ledet etter fredagens runde med 93 slag mot Alta Golfklubbs Ann Kristin Wirkolas 94 slag. De endte derfor opp i lederflight sammen med Gunn Persen fra North Cape golklubb og arrangørklubbens Heidi Johansen.

Wirkola lå vanskelig til etter utslaget, like ved siden av et stort tre. Det påfølgende slaget havnet litt utenfor banen og hun lå vanskelig til. Blant publikum ble det spekulert i om gullet kunne ryke, da Wara lå bedre til. Ann Kristin slo seg mesterlig inn på green og puttet seg inn kun ett fattig slag foran Monica Wara. Wirkola sikret seg sin tredje strake VM-triumf i midnattsolgolf.

Gunn Persen ble nummer tre med sin totalscore på 198. Heidi Johansen ble nummer fire med 200 i score.

NB! Hammerfestingen Ove Eivind Hagen glimtet til med en aldri så liten hole in one på hull 8 på fredag.

Resultater:





Fullstendige resultatlister kan finnes her.