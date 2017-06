Storfint besøk

Alta golfklubb arrangerer VM i midnattsolgolf denne helga, og i den forbindelse har de fått besøk av golfpresident Marit Wiig. Hun skal selv delta i turneringen sammen med to andre aktører fra forbundet. Turneringen starter i kveld, og hvis værmeldingen slår til får deltakerne oppleve midnattsola og Kvenvikmoen fra sin aller beste side.

– Vi gleder oss veldig til helgas arrangement, og synes naturligvis at det er stor stas å ha golfpresidenten på besøk. Hun deltar selv i den siste flighten som er ferdig rundt klokken 02.00 natt til lørdag, så alt ligger til rette for at hun får en flott opplevelse, forteller Roar Johansen i Alta golfklubb.

Totalt 55 deltakere står klare til å svinga kølla på Kvenvikmoen. Utøverne som deltar i «verdensmesterskapet» er stort sett fra Finnmark og Troms, men det kommer også noen golfere langveisfra.

– Det er fin geografisk spredning på de som deltar. Nivået er bra, fastslår Johansen, som ønsker å rette en stor takk til alle ildsjelene som har stilt opp og jobbet dugnad på anlegget de siste ukene.

– Dugnadsviljen har vært enorm, og det er mange som har bidratt til at anlegget er i tipp topp stand. Med tanke på at banen kun har vært åpen i to uker er det veldig gode forhold. Det er ikke grønt gress over alt, men man skal huske på at det ikke er mer enn 14 dager siden vi hakket bort store mengder is her. Med det friskt i minnet skal vi si oss veldig godt fornøyd med tingenes tilstand. Vi har også fått pyntet opp med blomster og nye skilt, så det ser kjempebra ut, avslutter han.