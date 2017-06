Nå er løypene klare

Den årlige turorienteringen i Nordlysbyen er en kjent og kjær tradisjon for mange mosjonister, og Alta orienteringslag har nå satt opp postene og er klare for en ny runde. Man kjøper en konvolutt hos enten G-sport Hammari eller Sport 1, og får da tilgang på tre kart i tre ulike traseer.

– I år er det Komsa, Skogvannet og Kaiskuru som gjelder. Totalt har vi satt opp 40 poster fordelt på disse tre områdene. Kartene ligger nå ute på de nevnte sportsforretningene og koster 300 kroner for ikke-medlemmer og 200 kroner for de som allerede er medlem i Alta o-lag, forteller Berit Frost, som håper at konvoluttene fyker unna i høyt tempo.

– Vi selger som regel mellom 40 og 50 slike konvolutter, men håper at det kan bli flere i år. Dette er et fantastisk flott tilbud for alle som liker å være aktiv i naturen. Det er også en perfekt familieaktivtet, fastslår hun.

Det er Berit Frost og Maybritt Helgesen som har plassert postene, og også satt dem ut ved Skogvannet og i Kaiskuru. I Komsa er det fire 15-åringer som har gjort denne delen av jobben.

– Vi fikk fire av våre o-løpere til å sette ut postene på dugnad, og det gjorde de med den største selvfølgelighet. De er sin unge alder til tross meget rutinerte orienteringsløpere, så det gikk helt fint, sier Frost.

Postene kommer til å stå ute til snøen atter en gang laver ned, så det haster ikke med å gjennomføre de tre løpene.

– Vi regner med å runde av i oktober, så det er god tid. Men det er kanskje triveligst å gjennomføre turene mens temperaturene er brukbare, avslutter hun.