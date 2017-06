Drømmedag på Ullevaal stadion

Nina Vars og Anna Christine Buljo er to flotte representanter for Kautokeino-fotballen. De to tenåringsjentene var forrige helg inviterte til en «drømmedag» på Ullevaal på bakgrunn av at de har vært meget gode forbilder både på og utenfor banen. Det var viktige kriterier for i det hele tatt å bli vurdert. Førstnevnte var takknemlig for at hun fikk sjansen.

– Det har vært en fantastisk dag. Jeg har fått mye inspirasjon og er mer motivert enn noen gang. Det er mange inntrykk som skal fordøyes. Derfor er det ikke så lett å være konkret på hva jeg kommer til å huske best. Men det å få se en EM-kvalifiseringskamp live var spesielt. Interessant var det også å høre på foredraget til Cathrine Dekkerhus, sa Nina Vars til Altaposten.

Første landskamp

Dekkerhus fortalte om veien til landslaget og hva som må til for å nå så langt som det hun har gjort. Nina Vars spiller på dispensasjon og er med som en slags overårig på jenter 17-årslaget til Kautokeino, og hun hadde ikke sett for seg at det var mulig å få så mye ut av en dag i hovedstaden da hun takket ja til invitasjonen. Det var første gang hun var på Ullevaal i fotballsammenheng.

– Jeg var der på konsert for to år siden. Men dette var noe helt annet, sa Vars.

Både hun og den ett år yngre sambygdingen Anna Christine Buljo lot seg begeistre over opplegget som Thore Andre Krystad og Norges fotballforbund hadde sydd sammen. De fikk rett etter ankomst en omvisning på Ullevaal. De tilreisende finnmarkingene var enige om at landslagsarenaen var innholdsrik.

Var på innsiden

– Vi har invitert hit jenter og gutter fra de fire nordnorske kretsene hit i forbindelse med Tsjekkia-kampen. Vi har prøvd å lage et mest mulig interessant opplegg, sa Krystad til Altaposten.

Han var en av flere som sto på for at Kautokeino-jentene skulle få en best mulig opplevelse. Nina, Anna Christina og de seks andre fra fylket fikk være med på innsiden da det ble produsert TV-sendinger, og de fikk høre Jan Gunnar Solli fortelle hvordan inngangen til kampen hadde vært for det norske landslaget og hva de kom til å ha fokus på under kampen. Kautokeino-jentene fikk en stimulans som fotballen i bygda kan komme til å nye godt av fremover.