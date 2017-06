På rekruttjakt

– Vi har et stort fokus på rekruttering for tiden, og håper at enda flere hesteinteresserte jenter og gutter vil bli en del av det flotte ridemiljøet i Alta. Vi har hatt nye ryttere på trening den siste tiden, og noen av disse skal prøve seg i kommende helgs klubbstevne ved stall Røstan i Eiby. Alle som synes hestesport er interessant bør ta turen innom. Dette kommer til å bli en kjempehelg, sier Miriam Akkouche, som er leder i Alta rideklubb.

Stevnet i Eiby er delt i to. Lørdag er det dressur, og søndag blir det action med sprangridning. Lørdagens happening er et distriktsstevne med deltakere fra andre steder. Det samme skjer til dels på søndagen, da rideklubben arrangerer utvidet klubbstevne.

– Jeg er ikke helt sikker på antall deltakere, men det blir bra med konkurranse i de aller fleste klasser, forteller Akkouche, som fortsatt jobber med å få realisert en ridehall på Aronnes.

– Det har vært en lang og tøff prosess, men jeg føler meg sikker på at vi ganske snart kan stikke spaden i jorda. Ridehallen vil bli realisert. Det er jeg helt sikker på, smiler hun.

Det koster ingenting for publikum å komme inn på stevnet, og klubben vil ha kafé som selger massevis av godsaker.

– Alt ligger til rette for en kjempeflott konkurransehelg, og det vil vi gjerne dele med flest mulig. Det blir blant annet stand på området, der nytt utstyr vises frem og selges. Vi vurderte å ha dette som en åpen dag, der alle som ønsket det fikk muligheten til å ri litt. Men stevnet krever medlemmenes fulle oppmerksomhet, så det lot seg ikke gjøre denne gangen. Men dette kommer vi tilbake til, avslutter hun.