Tilbake på topp

Den svenske nordcupen i motocross ruller videre, og sist helg var det Gällivarre som var vertskap for den tredje runden i årets mesterskap. Familiene Berg og Simensen var som vanlig på plass, og nok en gang leverte kjørerne fra Nordlysbyen gode resultater.

Måtte bytte motor

Mats Berg vant den første runden, men måtte ta til takke med tredjeplass da runde nummer to ble kjørt i Umeå for drøyt to uker siden. I Gällivarre inntok han nok en gang øverste trinn på seierspallen i klasse 85U etter to dager med flott kjøring.

– Vi slet ganske mye med Mats sin sykkel på lørdagen. Gällivarre ligger 500 meter over havet, og det er ganske mye høyere enn vi er vante til. Så det ble mye skruing og mekking. Jeg måtte bytte motor og bygge om sykkelen i stor grad. Men til tross for at maskineriet fusket leverte Mats to meget gode heat og kjørte inn til to andreplasser. Bare suverene Miika Lammi var raskere, forteller pappa og mekaniker Kay Roger Berg.

Søndag hadde Alta-teamet fått motocrossykkelen til å fungere skikkelig, og da var det ingen som kunne stoppe Mats Berg. Han vant sine to siste heat og var til slutt hele 14 poeng foran nestemann på lista.

– Miika Lammi valgte dessverre bare å kjøre på lørdag, så det ble ingen skikkelig fight mellom de to på søndagen. Det var synd, for Mats hadde en velfungerende sykkel og kjørte fantastisk bra. Men det blir nok flere spennende dueller mellom de to denne sesongen, fastslår Berg.

Skadet ankelen

Også Edvard Oliver Simensen kjører i klasse 85U. Han startet helgen med femte- og sjetteplass, og var klar til å guffe ekstra på i søndagens to heat. Men på treningen før det tredje heatet gikk det galt. Han hoppet litt for høyt, og da han landet skled høyrefoten av fothvileren slik at ankelen ble skadet.

– Edvard Oliver var skikkelig giret på å ta hoppene bedre på søndag enn han gjorde på lørdag, og ble nok litt for ivrig på treningen. Men vi fikk lappet han sammen til tredje heat, og selv med store smerter kjørte han meget bra, forteller mamma Birgit Simensen.

Dessverre var ikke uhellene over for unggutten.

– I det siste heatet ble det en tipp, og bakdekket punkterte. Men han bet tennene sammen og kjørte seg opp i feltet. Sammenlagt klarte han en fin syvendeplass, som er fantastisk bra med tanke på alt som skjedde, forteller hun videre.

Marius Berg stilte til start i klasse Mx2U17, og endte på sjetteplass i Gällivarre.

– Marius tok to av fire starter og viser at han nærmer seg toppnivået. I det tredje heatet var han involvert i en startkrasj, og kom sist ut. Likevel kjørte han inn til syvendeplass. Det er høyt nivå i denne klassen, så vi er godt fornøyde med helgas prestasjoner, forteller Kay Roger Berg.