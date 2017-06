Mirakuløs triumf

To kjørere fra NMK Alta stilte til start i sist helgs bilcrossløp i Bardu. Jostein Hætta og datteren Mika delte bil for anledningen, og det tok ikke langt tid før problemene hopet seg opp.

Sistnevnte kjørte først og fikk panseret opp i frontruta, noe som gjorde at hun måtte bryte.

– Det var en pinlig nybegynnerfeil. Vi stresset så mye før start at vi glemte å låse fast panseret, og da den smalt i ruta var det slutt, sier Mika Hætta.

Så gikk det fra vondt til verre. De fikk på plass panseret, men bare noen hundre meter ut i Jostein Hættas første heat sa motoren takk for seg.

– Det var hull i blokka, og der og da regnet jeg med at helga var over for vår del. Jeg sto klar til å kaste inn håndkleet, forteller hun.

Mot alle odds fant duoen en motor som passet, og da begynte en lang og krevende kveld og natt for Alta-kjørerne.

– Vi kjøpte motoren og begynte øyeblikkelig arbeidet med å skifte ut den gamle. Det var en sinnssykt tøff jobb, og vi var ikke ferdige før langt på natt.

Men jobben betalte seg. For en heatseier av Mika søndag morgen gjorde at hun med et nødskrik fikk plass i finalen, og denne vant hun overlegent. Dermed ble det en lykkelig slutt på en ellers blytung helg.

– Bilen fungerte bra, og da var det gøy å kjøre. Jeg ledet fra start til mål, noe som føltes utenkelig et døgn i forveien. Det var utrolig moro å vinne, smiler hun.