Full pott ved UiT

– Dette har, så vidt meg bekjent, ikke skjedd før og kommer sannsynligvis ikke til å skje igjen, sier professor Kolbjørn Rafoss som er ansvarlig for masterstudiet ved Idrettshøgskolen.

Samtlige av de ti masterstudentene i idrettsvitenskap fullførte og besto på normert tid.

Rafoss har spurt seg rundt også på andre utdanningsinstitusjoner, og tror det er helt unikt at et helt kull har klart denne bragden. Kun én student som startet på samme kull har tidlig bedt om utsettelse på grunn av en operasjon, men planlegger å levere litt forsinket. Da skal 11 stykker være gjennom masterløpet som startet for to år siden.

Masteroppgavene spenner over et vidt felt som studie av friluftslivsundervisning, naturopplevelse, kampanalyse, transportreiser i Alta og kvinner og ledelse i forsvaret.

– Målbevisste og fokuserte

Instituttleder Carsten Rolland kan stoilt bekrefte at dette ikke er vanlig, men håper kollegaen tar feil om at man neppe opplever noe slikt igjen.

– Vi har nok skrevet et stykke historie med denne studentgruppen, og jeg håper jo selvfølgelig at vi skal klare å gjenta dette, men disse studentene har vært særdeles målbevisste og fokuserte. Dessuten har de fungert godt som studentgruppe på tross av at de bor på forskjellige steder i Norge, sier han.

Fem av de ti studentene var i går til stede på Universitetet og ble markert med roseseremoni og kake. Disse fem holder til daglig til på Svalbard, Tromsø og Alta og en av dem var Alta IF-spiller Andreas Markussen.

Masterstudiet i Alta gis som et fulltidsstudium, men er samlingsbasert noe som betyr at studentene møter til forelesningsbolker og studerer på egenhånd mellom samlingene. Tett oppfølging og veiledning, og studieadministrativ assistanse fra UiT, er også med på å forsterke en slik studiemodell.

– Måten vi har organisert dette på ser ut til å fungere bra, er både Rolland og Rafoss enige om.

De ser nå frem til å ta imot nye studenter til høsten, og til at de som nå er ferdig med sitt første år av idrettsmasteren skal begynne på arbeidet med sine masteroppgaver.