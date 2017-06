Seiersrekken brutt

Alta 2 hadde ikke tapt i Norsk-Tipping-ligaen på tre kamper da Lillestrøm 2 gjestet Finnmarkshallen søndag. Gjestene tok ledelsen i første omgang da de styrte det aller meste av spillet og ingen flere scoringer ble det.

Etter pause var Alta-guttene mer med i kampen og hadde perioder hvor de presset på for en utlikning, men de lyktes ikke med å produsere mange store scoringsmuligheter.

At gjestene dro hjem med tre poeng var derfor ikke ufortjent, spesielt ikke med tanke på at Alta-keeper Maris Eltermanis sto fram med både strafferedning og flere gode inngrepener. Alta-trener Mate Dujilo er enig i det.

– Vi møtte et veldig godt lag som var mye bedre enn oss før pause. 0-1 er ikke et veldig dårlig resultat om vi tar med at de stilte med fire-fem spillere som har split eliteserie denne sesongen, men vi er naturligvis ikke fornøyd med å tape, sa Alta-treneren etter kampsliutt.