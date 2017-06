Spenstig comeback

På grunn av rehabilitering av friidrettsbanen på Alta idrettspark ble ikke den populære Kraftlagscupen arrangert i fjor. Nå er arbeidet på anlegget tilnærmet ferdig, og ungene kan igjen møtes for å konkurrere og ha det gøy. Gleden over å være tilbake på Aronnes var enorm både for stor og liten.

Bruk piltastene eller sveip over mobilskjermen for å bytte bilde.

– Det føles veldig bra å være i gang med Kraftlagscupen igjen. Vi har et fantastisk flott anlegg her etter oppgraderingen, og på solskinnsdager som dette er det ingen plasser det er bedre å være. Det var ikke så mange deltakere denne gangen, men de som kom så i hvert fall ut til å stortrives, sier en smilende Rolf Rantala til A-sporten.

Variert program

Ungene forsøkte seg på mange ulike aktiviteter, deriblant lengde, 60 meter og høyde. Rantala håper og tror at flere dukker opp når den neste runden arrangeres neste onsdag.

– Vi hadde pause i fjor, og det er nok mye av grunnen til at det ikke deltakelsen var på topp denne gangen. Det er nok ikke alle som er klar over at vi har startet opp igjen. Når informasjonen når ut til hele Altas befolkning er jeg sikker på at flere stikker innom. Alle er hjertelig velkommen her hos oss, understreker Rantala.

Ildsjelen hadde med seg flere gode hjelpere, men det var han selv som hentet frem startpistolen og sendte de unge utøverne ut av startblokka. Bent Kamsvåg Olsen bidro også med gode tips og oppmunterende ord.

Brukes av mange

Tilstanden på løpedekket var forferdelig før rehabiliteringsarbeidet startet i fjor. Nå er situasjonen ganske annerledes. Det gjør at langt flere enn de som driver med friidrett tar anlegget i bruk. Da A-sporten var innom i går var det flere langrennsløpere som trente for harde livet mens ungene holdt det gående rett ved siden av.

– Det er mange som bruker denne banen, og det var et viktig argument da vi snakket med hovedstyret om å rehabilitere anlegget. Jeg er veldig glad for at vi er i havn med den jobben. Det er artig å se den store aktiviteten som er her nede nå, avslutter Rantala.

Bruk piltastene eller sveip over mobilskjermen for å bytte bilde.