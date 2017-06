26 millioner til idrettsanlegg

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok 8. juni årets fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Totalt ble 26,2 millioner kroner fordelt til ulike anlegg i Finnmark. Nærmere halvparten av årets søknader ble innvilget med tilskudd, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkeskommunen har ved søknadsrunden i 2017 godkjent totalt 71 søknader fra kommuner, lag og foreninger, med en samlet søknadssum på 72 millioner kroner. Sammenlignet med fjoråret har søknadssummen gått kraftig ned.

– Årets søknadsrunde vitner om at det fortsatt jobbes godt i fylket med anleggsutvikling, men at det bare er halvparten av kommunene som søker. Det er imidlertid gledelig at kommuner som Lebesby, Hasvik, Kautokeino og Kvalsund er tilbake på banen igjen, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Følgende idrettsanlegg i Alta ble tildelt spillemidler:

Kunsgressbane i Rafsbotn 548.000 kr

Lysløype i Eiby 238.000 kr

Lys i lysløype i Eiby 133.000 kr

Friidrettsbane Alta idrettspark 1.433.000 kr

Gnisten Alta kommune 4.133.000 kr

Gnisten aktivitetssal 875.000 kr

Gnisten klatrevegg 408.000 kr

Lysanlegg turløype Breverud 250.000 kr

Lysanlegg skiløype Rafsbotn 155.000 kr

Aktivitetspark Elvebakken skole 201.000 kr

Styrketreningsområde Alta idrettspark 282.000 kr

Skiløype Amtmannsnes 158.000 kr

Klatrestativ Alta idrettspark 300.000 kr

Trampoline Alta idrettspark 300.000 kr

Multiområde Alta idrettspark 113.000 kr

Sykkelpark Sandfallet ungdomsskole 300.000 kr

Ballbinge Sandfallet ungdomsskole 300.000 kr

Totalt: 10.127.000 kr

Følgende idrettsanlegg i Kautokeino ble tildelt spillemidler:

Klubbhus Duottar Hearggit 567.000 kr