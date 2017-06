Tyvstarter sesongen

Det er ikke mange ukene siden det fortsatt var mulig å spenne på seg langrennsskiene og gå noen runder på skistadionet i Kaiskuru. Nå har snøen omsider smeltet, men det betyr ikke at aktiviteten avtar i særlig grad.

Arrangerer åpen dag

Noen som bruker området flittig også sommerstid er medlemmene i BUL ski og skiskyting og Alta skiskytterlag. De hviler ikke på laurbærene og inviterer til åpen dag i Kaiskuru, der alle som har lyst til å prøve idretten kan få sjansen til det førstkommende søndag.

– Man trenger heldigvis ikke å ta med seg ski, for snøen har endelig smeltet bort. Men alle som har lyst til det kan få prøve seg på skytebanen, og på den måten finne ut om skiskyting er noe man kan tenke seg å begynne med til høsten. Vi ønsker å øke rekrutteringen til skiskytterskolen som vi arrangerer hvert år. Vi håper og tror at dette kan være veien å gå, sier Kai Bjørkli, som er leder i Alta skiskytterlag.

Trenger ingen kunnskap

De som kommer til Kaiskuru trenger ingen forhåndskunnskap om idretten. Det handler om å prøve noe nytt og spennende, og kanskje befinner den neste Ole Einar Bjørndalen eller Tora Berger seg i Nordlysbyen. Klubbene kommer til å ha både aktive skiskyttere og dyktige instruktører på plass.

– Det er bare å møte opp, så ordner vi resten. Vi har alt utstyret som behøves. Det blir en liten innføring i våpenbruk, og deretter får de fremmøtte muligheten til å skyte selv. Jeg håper at dette vil være et tilbud mange finner interessant, sier Bjørkli, som understreker at de ikke har mulighet til å ta inn altfor unge deltakere.

– Vi ser på dette som et tilbud for de som går i fjerde klasse og oppover. Møt opp søndag klokken 12.00 og ha det gøy sammen med oss, oppfordrer han.