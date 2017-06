Møtte overmakten

Alta IFs jentelag reiste i forrige uke til Tromsø, der Fløya sto på motsatt banehalvdel. Alta-jentene slo Kirkenes 2-1 i finnmarkskvalifiseringen, og laget fra Ishavsbyen var siste hinder på veien før Telenor cup (norgesmesterskapet for 16-åringer) startet for alvor. Men det skulle vise seg å bli en svært vanskelig oppgave for gjestene fra landets nordligste fylke.

Scoringer av Kamille Hofsøy Steffensen og Marte Resvoll sørget for 2-0-ledelse til Fløya ved halvtid. Førstnevnte økte til 3-0 få minutter ut i den andre omgangen, og Christine Bergvoll satte den siste spikeren i kista med sin 4-0-scoring etter 64 minutters spill. Alta IFs Mari Ek Esjeholm reduserte til 1-4 minuttet senere, men gjestene klarte aldri å nærme seg ytterligere. Fløya vant 4-1 og er klare for den første ordinære NM-runden i Telenor cup.

Alta IF-troppen besto av følgende spillere:

Marte Johansen, Viktoria Bull Kristensen, Frida Holten Pettersen, Nora Manshadi Willassen, Nathalie Jokobsen Kristiansen, Vårin Sønvisen Gunnes, Marte Urheim-Eriksen, Marthe Sofie Thomassen, Karoline Kristensen Eriksen, Kaisa Pedersen, Marit Klevstad Jakobsen, Kirsten Helsvig Nilsen, Martine Strifeldt, Julie Abelsen og Mari Ek Esjeholm.