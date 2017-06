Raknet mot slutten

De norske U23-jentene tapte 0-3 mot USA i den første av tre kamper i firenasjonersturneringen i Sverige. Alta-jenta Tonje Pedersen fikk tillit fra start. Hun ble erstattet av Nora Eide Lie etter 69 minutters spill på stillingen 0-0.

Tre kjappe baklengs

Bare minuttet etter det norske byttet fant Jaelin Howell nettmaskene for USA. Sophia Smith økte til 2-0 kun minutter senere før Kaleigh Riehl sørget for 3-0 med sin scoring etter 81 minutter. Børje Sørensen, som har ansvaret for laget under samlingen, så det rakne for sitt lag i sluttfasen av kampen.

– Etter 70 minutter scorer de 1-0 etter et korridorfrispark hvor ballen heades i mål foran keeper. Så tenker vi på hvordan vi skal svare på dette, men den neste som skjer er at ei amerikansk jente kommer alene med keeper og setter inn 2-0 etter et balltap på midten, sa Sørensen til fotball.no og la til:

– Vi klarte ikke å sette et skikkelig trykk på dem etter dette, og til slutt får de nok en scoring etter en corner, legger han til.

Ny kamp fredag

Norge stilte med følgende lag:

Aurora Watten Mikalsen - Cecilie Redish Kvamme, Ingrid Østervold Stenevik, Stine Pettersen Reinås, Marit Bratberg Lund - Amalie Vevle Eikeland, Ingrid Syrstad Engen (Katrine Emilie Jørgensen fra 78. min.), Tonje Pedersen (Nora Eide Lie fra 69. min.), Emilie Nautnes (Hanna Dahl fra 78. min.) - Lisa Fjeldstad Naalsund, Synne Sofie Kinden Jensen

Neste kamp for Norges lag er mot vertsnasjonen Sverige. Den kampen spilles fredag. Deretter møter de England mandag 12. juni.