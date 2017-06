Gir atletklubben etterlengtet løft

Det har vært stille rundt Alta atletklubb, som har en lang og stolt historie å se tilbake på. Man skal ikke langt tilbake i tid for å finne løftere fra Nordlysbyen som hevdet seg i nasjonale konkurranser, men de siste par årene har det ikke vært så veldig mye som har skjedd.

Stevnedebutant

Det ønsker atletklubben og nykommer Bjørn Erik Opgård å gjøre noe med. Sist lørdag ble det arrangert klubbstevne i lokalene i Bukta, og det er ifølge Opgård bare begynnelsen. De har som mål å rekruttere flere medlemmer, arrangere flere stevner og på sikt sende utøverne sørover for å delta i mer prestisjetunge konkurranser.

– Det er veldig tidlig i prosessen, så vi har ikke så mye klart ennå. Men vi jobber ganske intensivt med å få opp aktiviteten i klubben, og da trenger vi flere aktive medlemmer. Målet er å løfte klubben opp igjen på det nivået de en gang var, og gjerne ta ytterligere steg, forteller Opgård, som deltok i sitt aller første styrkeløftstevne sist helg.

– Det gikk sånn passelig bra. Jeg stoppet på 140 kilo i knebøy, men lyktes ikke helt i benkpress. Der fikk jeg bare godkjent åpningsløftet på 95 kilo. I markløft røsket jeg greit opp 160 kilo i mitt siste løft, og følte at jeg hadde mer inne. Så helt uoffisielt gjorde jeg et forsøk på 175 kilo og lyktes med det. Det var kjempeartig, fastslår han.

Lei av Spenst

25-åringen har bare vært en del av atletklubben i 12 uker, så hans første stevne handlet mest om å tilegne seg litt erfaring og lære kroppen å kjenne. Opgård føler selv at han har hatt fin fremgang siden han forlot Spenst på Breverud og begynte å trene sammen med atletklubbens medlemmer.

– Jeg har trent rundt fire dager i uka for meg selv i mange år, og gikk rett og slett lei. Det var bare tøv. Jeg følte at tida var inne for en forandring, og ønsket å få noe mer meningsfylt ut av treningen. Så jeg googlet atletklubben, tok kontakt på Facebook og ble invitert til Bukta for å prøve det ut. At jeg hadde en måneds oppsigelsestid på Spenst gjorde ingenting, for atletklubben lot meg trene der gratis de fire første ukene, forteller Opgård.

Medlemmene i atletklubben betaler 2000 kroner for et år eller 200 kroner i måneden, og da trener de så mye de vil i klubbens lokaler i det gamle Jaro-bygget i Bukta.

– Det er ingen dyr idrett, så vi håper å få med mange flere. Vi låner også ut konkurranseutstyr. Flere har tatt kontakt etter helgas stevne, og vi har en del følere ute. Så jeg er veldig optimistisk. Det hadde vært moro hvis vi hadde lyktes med dette «prosjektet», avslutter han.