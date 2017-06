Røk ut i B-finalen

Alta-kjører Bjørn Terje Heggeli tok seg først til C-finalen i andre NM-runde i rallycross og tok seg videre derfra til B-finalen. Etter starten var han sist i feltet, men kjørte seg opp til en fjerdeplass og endte dermed på åttendeplass i runden.

– Jeg har problemer med at jeg blir bak i starten. Det er vanskelig å kjøre forbi, så det ble ikke det helt store, men jeg ser at jeg kan hevde meg brukbart når jeg ikke må stange i bilen foran meg, sier han.

I ett av heatene kom han ut som nummer to og tok seg etter hvert forbi lederen.

– Sjettebeste tid i det heatet viser at jeg har brukbart tempo når jeg ikke blir hindret av biler foran meg. Så det vi må jobbe med den neste tiden er å få bilen mer startrask, sier han.

Neste NM-runde er på Dokka om knappe tre uker.

– Jeg håper vi får mulighet til en ny dag med testing før vi drar til Dokka, men samtidig er det ikke så enkelt å vite hva man skal gjøre. Jeg har studert like biler i helga, og har snakket med mye folk, men når en som har drevet med dette i 30 år meldte at også han sliter med det samme så skjønner man at man har litt forskning foran seg, avslutter Alta-kjøreren.