– Vi tåler et tap

– Alle slår alle i denne divisjonen, så det nytter ikke å se på tabellen hvor eventuelle trepoengere kommer. Det er bare hardt arbeid og gode prestasjoner som nytter. To tap på de syv første kampene er slett ikke dårlig. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Vi tåler et nederlag, fastslår Johansen, som allerede har rettet fokus mot neste kamp.

Han og BUL-damene tapte 0-2 borte mot Fart sist søndag, og noterte seg dermed for sesongens andre nederlag. Det første kom i seriepremieren borte mot Øvrevoll Hosle, så Johansen & co hadde fem seriekamper på rad uten tap før Fart-kampen. I en divisjon der det er svært jevnt holder ni poeng på syv kamper til en plass midt på tabellen.

– Vi møtte rett og slett et lag som var litt bedre og ville mer enn oss. Sånn vil det være i denne divisjonen. Vi kommer ikke til å ta poeng i alle kampene. Men vi skal gjøre vårt ytterste for å slå tilbake allerede borte mot Fløya kommende helg, sier BUL-trener Odd Inge Johansen til A-sporten.

– Kampene kommer så tett at det ikke er tid til å dvele med det som har skjedd. Vi må bare ta lærdom av det som ikke fungerte godt nok mot Fart og se fremover. Vi vet at vi kan slå alle dersom vi er «på» i 90 minutter. Samtidig er det ingen lag i 1. divisjon som er dårligere enn det vi er, og det må vi ta innover oss. Vi er nødt til å kjøre på og håpe at innsatsen og ferdighetene holder til å ta poeng jevnt og trutt, fortsetter han.

Psykologisk overtak

Johansen håper og tror at BULs gode offensive spill er tilbake når Fløya står på motsatt banehalvdel om fem dager.

– Det var jevnt før pause i oppgjøret mot Fart, og kampen bølget frem og tilbake uten at noen klarte å rive til seg initiativet. Så fikk de 1-0 på en dødball rett før hvilen. Da de i tillegg fikk en scoring få minutter ut i andre omgang ble vi jagende etter, og klarte egentlig ikke å produsere de helt store sjansene. Fart-spillerne var litt i forkant av våre jenter på det meste. Da ble det vanskelig å ta poeng. Men det er små justeringer, og jeg føler meg ganske trygg på en bedre prestasjon mot Fløya.

– Er det en kamp som betyr noe ekstra for dere?

– Ikke mer enn at det er et nordnorsk lag som vi ønsker å slå. Vi spilte to treningskamper mot dem i vinter, der vi vant den ene og spilte uavgjort i den andre. Så vi har nok et lite psykologisk overtak. Det blir spennende å se om vi kan klare å utnytte det, avslutter han.