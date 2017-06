Vant på dårlig dag

Alta IF - Finnsnes 1-0:

Kampen var bare tre minutter gammel da Magnus Nikolaisen satte inn sin første nettkjenning for sesongen. Christian Reginiussen prøvde seg på et langskudd, men en Finnsnes-spiller fikk blokkert avslutning. Ballen havnet så hos Nikolaisen, som snudde kjapt og curlet ballen pent nede i keeperens venstre hjørne.

Alta IF var det beste laget før pause, der Christian Reginiussen blant annet hadde en heading i tverrliggeren. Etter hvilen var det gjestene fra Finnsnes som var best og hadde flest avslutninger på mål, men de klarte ikke å spille seg til de veldig store sjansene. Alta IF lå lavt og forsvarte seg godt. Nok en gang holdt Daniel Rojas nullen, og hjemmelaget vant 1-0 uten å imponere på Coop-banen.