Endelig kom scoringen

Fart - BUL 2-0:

Fjorårets toppscorer Guro Bell Pedersen satte inn sitt første mål for året da Tromsø IL ble slått ut av cupen sist onsdag.

I serien hadde spissen fortsatt til gode å finne veien til nettmaskene, men det endret seg da BUL møtte Fart på bortebane søndag ettermiddag. Dessverre for Bell Pedersen og BUL havnet ballen i eget mål og sørget for at hjemmelaget tok ledelsen rett før pause.

Syv minutter etter hvilen økte Camilla Bekkevold Farts ledelse til 2-0. Flere mål ble det ikke i 1.-divisjonsoppgjøret, og BUL tapte dermed for andre gang denne sesongen. Det første tapet kom i seriepremieren borte mot Øvrevoll Hosle 17. april.

Andre resultater:

Kongsvinger - Byåsen 1-5

Grei - Urædd 0-3

Øvrevoll Hosle - Amazon Grimstad 2-1

Åsane - KIL/Hemne 0-2

Lyn - Fløya spilles mandag.

BUL stilte med følgende lag:

Irene Pettersen - Emilie Sivertsen, Ida Grubben, Ida Sønvisen Suhr, Oda Lillegård - Therese Vollan Kristensen, Amanda Sørensen (Kristine Hagen fra 82. min.), Ann Solbritt Logje, Lea Hunsdal Falsen (Benedicte Elise Dahl fra 61. min.) - Runa Lillegård, Guro Bell Pedersen