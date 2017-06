Stoppet TUILs seiersrekke

– Jeg er veldig godt fornøyd, både med resultatet og prestasjonen. Vi møtte et lag som var hakket bedre enn oss, men jentene gjorde en formidabel jobb og sikret et velfortjent poeng. Spesielt før pause var vi gode. Da hadde vi vinden i ryggen og spilte helt jevnt med dem. Vi kunne fort ha scoret flere mål de første 45 minuttene, forteller BUL-trener Terje Falsen.

– Etter pause var det vi som hadde motvind, og hele laget ble trykket ganske lavt i banen. Men vi forsvarte oss godt. Jeg synes det er sterkt å ta poeng mot et lag som for få dager siden slo et eliteserielag ut av cupen. Vi skal huske at dette BUL-laget er svært ungt. Foruten Josefine Olsen Haugen er det stort sett jenter født i 2001 og 2000, kommenterer en smørblid BUL-boss.