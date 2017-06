Satte uoffisiell norgesrekord

Alta atletklubb er ikke så stor som den en gang var, men det er fortsatt aktivitet blant medlemmene. Lørdag arrangerte de et aldri så lite klubbstevne, der fire aktive løftere deltok. Den som høstet mest applaus var 47 år gamle Ståle Eriksen, som leverte et strålende resultat i knebøy.

Med 160 kilo på stanga fikk han godkjent løft fra dommerne, og det ville under normale omstendigheter kvalifisert til ny norsk rekord i klasse yngre veteran under 66 kilo. Men dette var et lite stevne med få deltakere, og arrangøren hadde ikke meldt det inn som et såkalt RM-stevne. Dermed får ikke Eriksen godkjent rekorden.

– Jeg visste jo dette i forkant av løftet, men hadde likevel lyst til å prøve. Det er jo greit å få bekreftet at man har det inne. Jeg får muligheten til å gjenta rekordløftet senere, så det gjør ingenting at den ikke blir stående nå. Jeg er bare fornøyd med at jeg klarte det, sier en smilende Ståle Eriksen til A-sporten.

En annen utøver som gjord det bra var Dennis Sivertsen. Han mislyktes i sitt første forsøk på 127,5 kilo i benkpress, men ga seg ikke og fikk presset opp samme antall kilo i siste forsøk.

– Jeg er godt fornøyd med det. Det er første gang jeg løfter så mye i benkpress i et stevne. Jeg har ikke trent noe særlig den siste måneden, så det er nok mer på lager hvis jeg forbereder meg skikkelig, fastslår Sivertsen.

17-åringen Ole Martin Nygård er yngste løfter i klubben. Han forsøkte seg på 90 kilo i benkpress, men måtte gi tapt. Han ble stående med 85 kilo i lørdagens konkurranse.

Den siste deltakeren var debutant Bjørn Erik Opgård. A-sporten kommer tilbake med en større sak om Opgård & co i neste uke.

