Møter Grand Bodø

Fredag offentliggjorde Norges fotballforbund oppsettet for den tredje runden i norgesmesterskapet for kvinner. BUL slo Tromsø IL 1-0 hjemme i andre runde, og det var ventet at det ble toppseriemotstand på bortebane i tredje runde.

Det ble det også.

NFF har satt opp Grand Bodø mot BUL i Bodø i cupens tredje runde, og oppgjøret spilles onsdag 21. juni.

Her er hele oppsettet:

Kolbotn - Arna-Bjørnar

Vålerenga/Fløya - Røa

LSK Kvinner - Grei

Lyn - Klepp

Sandviken - Avaldsnes

Byåsen - Stabæk

Grand Bodø - Bossekop

Tromsdalen - Trondheims-Ørn

A-sporten kommer tilbake med reaksjoner.