Går sammen om svømmestevne

Alta svømmeklubb har vært arrangør for et årlig sommerstevne siden Nordlysbadet så dagens lys. Men denne «sommeren» er bassenget stengt grunnet reparasjonsarbeid, og det er en utfordring for svømmeklubben.

Viktig inntekt

Men i stedet for å avlyse stevnet har de inngått et samarbeid med Hammerfest SK, noe som gir fylkets utøvere sjansen til å konkurrere en siste gang før ferien.

– Det er veldig fint å kunne gjøre det på denne måten. Vi er avhengige av inntekter for å holde oss flytende, og på denne måten får svømmeklubben i hvert fall noen kroner i klubbkassa. Men det aller viktigste er at utøverne våre får gjennomført en konkurranse før vi tar sommerferie. Det er flere svømmere som forsøker å kvalifisere seg for større stevner som UM og Landsdels-årsklassemønstringen (LÅMØ) som arrangeres senere i år, forteller stevneleder Rune Hammari.

Mye arbeid

Han og andre ildsjeler i Alta SK skal i dag frakte tidtakerutstyr over fjellet slik at alt er klappet og klart til stevnet starter lørdag morgen.

– Det blir en del ekstraarbeid når vi må gjøre det på denne måten, men det er det verdt. Vi har 30 ildsjeler i sving for å få gjennomført stevnet, og Hammerfest svømmeklubb stiller også med mange frivillige. Vi er svært takknemlige for at hammerfestingene har gitt oss muligheten til å arrangere dette stevnet i deres basseng, sier Hammari, som har med seg 20 aktive svømmere over fjellet.

– Totalt er det nærmere 150 utøvere som er påmeldt, så det blir et ganske stort stevne. Det har vært noen hektiske dager med mye planlegging, for det er mye skal gjøres klart for å kunne arrangere noe slikt. Men vi føler oss sikker på at det kommer til å gå bra , fortsetter stevnelederen.

Nær UM-krav

Han har selv tre unge utøvere fra sin treningsgruppe som skal forsøke å bli approberte svømmere denne helga. Det vil si at dommerne stiller krav til riktig svømmeteknikk, start, innslag og vendinger. I de litt eldre klassene knytter det seg stor spenning til hva Sabrina Jessen kan få til.

– Sabrina er bare noen få tideler unna UM-kravet på 50 og 100 meter rygg, så vi er veldig spente på hva hun kan få til denne helga. Grunnet reparasjonene i Nordlysbadet har vi kun trent i bassenget i Talvik, noe som ikke har gitt helt optimal oppladning til dette stevnet. Men hun er offensiv og skal i hvert fall gjøre et forsøk, forteller Hammari.

PS! Også Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb stiller med en stor tropp.