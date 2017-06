Tuva tatt med videre

Tuva Skaret Monsen og Mari Ek Esjeholm deltok begge i Statoils landsdelssamling tidligere i år. Nå er troppene til Statoils talentleir i Stavanger i slutten av juni klar, og Skaret Monsen kom seg gjennom nåløyet.

– For første gang er det egen jenteleir, i tillegg til at flere jenter en noen gang har blitt tatt ut. Det er også første gang det blir tatt ut et skyggelandslag og tropper for spillere født første og andre halvår, skriver fotballforbundet på sine nettsider.

– Nettopp du er tatt ut til samlingen fordi du anses som et av Norges største talenter i Norges største idrett. Vær stolt av deg selv, og vær stolt av klubben din. For målet er at du skal få motivasjon og veiledning som du kan ta med deg tilbake til hverdagen. Fordi det er hverdagen og det arbeidet som gjørs i klubb som teller mest, skriver fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland, i infoskrivet til de uttatte jentene.

Her er troppene:

J15-landslaget:

Mille Aune - Viking

Oda Edvartsen - Ottestad

Nora Egenes - Skedsmo

Hanna Rake Ellingsen - Øvrevoll Hosle

Sarina Ellingsen - LSK Kvinner

Une Hebnes Georgsen - Viking

Malene Oland Haugen - Flosta

Madelen Holme - Lysekloster

Anette Snørteland Jensen - Vardeneset

Emilie Joramo - Rennebu

Elise Kvinge - Bønes

Thale Listerud – Ull/Kisa

Thea Loennecken - Stabæk

Mina Sofie Pedersen - Randesund

Joshualyn Favour Reeves - Vestfossen

Andrea Sivertsen Broholm - Tiller

Ellijanne Skrede Anderson - Eid

Elise Vindheim - Lyngdal

Vilde Drange Veglo - Os

Emilie Libakken Østerås – Vålerenga

J15/J16 skyggelandslag:

Melenie Johannson Watts - Stabæk

Nora Amalie Grasmo Bergman - Ørn-Horten

Solveig Engås - Herd

Kristine Karstad – Arna-Bjørnar

Oda Bangfil - Saltdalkameratene

Tine Celine Karstensen - Lyn

Mia Huse Rostad - Kolbotn

Elemine Ellingsund Øyra - Førde

Hanne Sæthre Jakobsen - Viking

Kristin Gumaer – Trondheims-Ørn

Kamille Hofsøy Seffensen - Fløya

Sara Kanutte Fornes - Gossen

Mia Authen - LSK Kvinner

Ingrid Lovise Jåstad - Kaupanger

Elida Tveito Veim - Haugar

Kristine Guldbrandsen - Skodje

Ida Hasselgård - Molde

Sunniva Skoglund - Nanset

Justine Kvaleng Kielland - Stabæk

Kine Kristiansen - Fjellhamar

Hannah Markussen – Tertnes

Jenter 2003 (født første halvår):

Casandra Luthcke - Gjelleråsen

Ingeborg Lye Skretting - Viking FK

Ingrid Sandviken - Lom

Rønnaug Sandviken - Lom

June Grønseth - Bud IL

Sara B. Tønnessen - Randesund IL

Emily Anvik-Hansen - Nesjar

Ida Holm Neset - Stord

Carol Jensen - Kragerø

Benedicte Lund Berge - Blindheim IL

Selma Panengstuen - Skreia

Emma Haugen - Store Bergan

Frida S. Pedersen - Urædd

Tuva Skaret Monsen - Bossekop UL

Marie Aasen - Gjelleråsen IF

Thea Sørbo - Lyn

Tora Ose - Ørsta IL

Karoline Nagelhus Hernes - Byåsen

Malin LudvigsenNore - Neset

Kristine Hovland - Vik IL

Martine Kristoffersen - FK Fauske/Sprint

Linnea Solvoll Laupstad - Morild

Christina Osnes-Ringen - Lyn

Selma Pettersen – Lyn

Jenter 2003 (født andre halvår):

Hanna Lillelien Veberg – Lørenskog

Live Vonen – Åsane

Frida Staveland – Viking

Andrea Kvamme – Åsane

Emma Braut Brunes– Bryne

Thea Skofteland – Giv Akt

Anfal El Yamani – Hitra

Selma Løvås – Staal Jørpeland

Mina Schaathun Bergersen – Borre

Irene Dirdal – Viking

Sofie Bjørnsen – Bryne

Frida Stangnes Grønhella – Eidskog

Emma Stubberud – Elverum

Iris Omarsdottir – Stabæk

Carmen Dønheim Hoseth – Herd

Emma Pettersen – Våg

Kristin Mæhle – Oppdal

Karoline Flo – Stryn