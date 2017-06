Reddet av «The Bell»

– En ekstra halvtime hadde tæret på spillerne, så det var viktig å få avgjort matchen i ordinær tid. Vi har en vanskelig seriekamp borte mot Fart allerede på søndag. Det er viktig at spillerne er fullt restituerte før den matchen, og det føler jeg meg trygg på at vi skal være, fortsetter BUL-sjefen, som lot Amanda Sørensen og Runa Lillegård hvile en drøy time i går.

– Jeg begynte å bli redd for at kampen skulle gå til ekstraomganger. Jeg tror nok at vi hadde tatt TIL i en eventuell spilleforlengelse, men da hadde vi måtte bruke masse ekstra energi. Det var også surt og kaldt utpå der, så jeg ble veldig glad og lettet da Guro satte inn vinnermålet, sier BUL-trener Odd Inge Johansen.

– Jeg må skryte av TIL, som holdt veldig bra stand defensivt. De gjorde det vanskelig for oss. Da var det fint å ha friske og uthvilte spillere som Runa, Amanda og Kristine Hagen å sette inn mot slutten. De satte fart på kampen, utfordret på kantene og skapte mer trøkk offensivt.

Skyter av matchvinneren

Johansen synes det var moro at Guro Bell Pedersen fikk sin første scoring for sesongen. Samtidig understreker BUL-treneren at spissens måltørke ikke har plaget han i det hele tatt.

– Det var nok en mye viktigere scoring for henne enn for meg. Guro har merket trøkket etter fjorårets scoringsbonanza, så jeg er veldig glad på hennes vegne. Men jeg tror ikke folk har skjønt at hun har en helt annen rolle i år. Det er på grunn av Guro at vi tok poeng borte mot Lyn og Åsane. Hun scoret ikke, men gjorde en fantastisk jobb som duellvinner og oppspillspunkt. I år har Guro trukket ned, headet unna dødballer og gjort en formidabel defensiv jobb, mens Runa har ligget høyere i banen. Det er en god grunn til at hun ikke har vært i scoringsposisjon like ofte i år som i fjor.

Positive «innhopp»

Han er også fornøyd med prestasjonene til de «nye» spillerne.