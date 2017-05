Så løsnet det endelig!

BUL - Tromsø 1-0:

De fleste ventet en enkel cuptriumf, men BUL måtte virkelig slite for avansement i norgesmesterskapet for kvinner da Tromsø IL gjestet Coop-banen onsdag kveld. 2.-divisjonslaget fra Ishavsbyen gjorde en god defensiv kamp, der Alta-jenta Birgitte Mannsverk Dahle kjempet som en løve i TIL-forsvaret.

BUL hadde ballen mye, og kom til en del sjanser. Men som mot Grei sist søndag klarte de ikke å utnytte mulighetene. Akkurat da de fleste ventet på ekstraomganger satte innbytter Runa Lillegård fart på høyresiden, og fikk lagt inn foran mål der Guro Bell Pedersen akkurat var først på innlegget. Ballen traff TIL-keeperen, men rullet over målstreken til stor jubel fra publikum og spillerne i blått.

Den som jublet aller mest var målscorer Bell Pedersen, som har gått målløs av banen i sesongens seks første seriekamper. Hun var nære på et par ganger, og da den siste sjansen presenterte seg ga hun alt for å få ballen i mål. Lettelsen var stor da lærkula trillet over streken.

– Jeg måtte virkelig kjempe for den scoringen, og det var utrolig godt å se den gå inn. Vi får satse på at ketsjupeffekten slår inn for fullt nå, sa en strålende fornøyd Guro Bell Pedersen til A-sporten etter kampslutt.

Hun er ikke overrasket over at Tromsø ga BUL såpass tøff kamp om seieren.

– De hadde ingenting å tape, og kunne bare gå utpå der og spille sitt spill. Jeg er imponert over hvor godt de forsvarte seg. Samtidig føler jeg meg veldig sikker på at vi hadde vunnet hvis kampen hvis kampen hadde gått til ekstraomganger. Vi er godt trente, og det var tydelig at TIL-damene begynte å kjenne det godt mot slutten, fortsatte den energiske BUL-spissen.

BUL stilte med følgende lag (4-4-1-1):

Irene Pettersen - Emilie Sivertsen, Ida Grubben, Ida Sønvisen Suhr, Oda Lillegård - Johanne Bjørnå (Runa Lillegård fra 62. min.), Benedicte Elise Dahl (Amanda Sørensen fra 62. min.), Therese Vollan Kristensen (Kristine Hagen fra 71. min.), Lea Hunsdal Falsen - Ann Solbritt Logje - Guro Bell Pedersen

Andre cupresultater:

Molde - Tronsheims-Ørn 0-3

Stabæk - Fart 3-0

Åsane - Avaldsnes 1-8

Tromsdalen - Medkila 2-0

Grei - Urædd 2-0

Amazon Grimstad - Klepp 0-2

Det var fortsatt åtte cupkamper som ikke var ferdigspilte da denne saken ble lagt ut. I tillegg spilles to cupoppgjør på torsdag, deriblant Fløya - Vålerenga.

