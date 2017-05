Kampene kommer tett for BULs fotballdamer. Sist søndag spilte de 1-1 hjemme mot Grei i 1. divisjon, og onsdag kveld klokken 18.00 er det klart for andre runde i norgesmesterskapet for kvinner. Her møter BUL 2.-divisjonslaget Tromsø IL.

Trenerteamet har allerede tatt ut de elleve som begynner dagens cupkamp på Coop-banen. Odd Inge Johansen & co gjør to endringer på laget som startet mot Grei. Benedicte Elise Dahl kommer inn for Amanda Sørensen, mens Lea Hunsdal Falsen erstatter Runa Lillegård.

– Det er flere grunner til at disse to nå får muligheten. Lea har vært god både i 2. divisjon og på J19-laget, og vært nær en plass i førsteelleveren lenge. Nå får hun sjansen fra start. Benedicte har ikke fått så mange sjanser så langt i år, så vi ønsker å se henne i en A-kamp. Vi stiller med et sterkt lag og får samtidig noen flere svar inn mot bortekampen mot Fart kommende helg, sier hovedtrener Odd Inge Johansen.