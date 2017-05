Eskil best i spurten

– Det blir som regel spennende når de to møtes i en konkurranse. Gard var litt raskere på lørdagen, men klarte ikke å svare da Eskil rykket rett før mål dagen etter. Det var uansett artig å følge denne duellen. Det er ofte en fordel i ligge i ryggen på motstanderen når det er jaktstart, men i orientering må man gjøre egne valg for å være sikker på hvor neste post befinner seg, sier Pål Erland Opgård, som var løypelegger i årets utgave av Alta 2-dagers.

Det var bare to deltakere som stilte til start i denne klassen, men Eskil Frischknecht og Gard Frost sørget for stor underholdning. Sistnevnte var 12 sekunder raskere enn konkurrenten på lørdagens sprint. Men på søndagens jaktstart var det Frischknecht som var hakket hvassere. Han tok igjen klubbkompisen og var sekundet foran Frost i mål.

Det ble et svært spennende «lokaloppgjør» i klasse gutter 15-16 år da orienteringsløpet Alta 2-dagers gikk av stabelen i Nordlysbyen sist helg.

Totalt var det over 80 deltakere fra Finnmark og Troms som deltok i stevnet. Arrangementet var i år lagt til Gakori og Sandfallet, da sen snøsmelting gjorde at det måtte flyttes fra Skogvannet.

– Vi fant det ikke forsvarlig å arrangere løp ved Skogvannet. Det var ikke direkte farlig, men mye snø, myrområder fulle av vann og is flere steder gjorde at vi valgte å flytte løpet. Man skal jo ha det trivelig også, smiler Opgård, som er godt fornøyd med gjennomføringen.

– Det gikk veldig fint i Gakori og på Sandfallet. Det var en del snø her også, men ikke verre enn at vi kunne arrangere løp. Lørdag var vi kjempeheldige med været. Det var ikke like bra på søndag, men vi hadde det gøy likevel.

BUL Tromsø stilte med mange løpere, noe som gjorde at det var høyt nivå og god konkurranse i flere klasser. Opgård synes likevel at det er på sin plass å trekke frem prestasjonene til en gammel ringrev fra Alta.

– Jeg lar meg imponere av evigunge Rolf Pedersen, som konkurrerer alene i klasse herrer 75 år. Han er fortsatt en meget god form og leverer gode løp. Det er moro, fastslår Opgård.

A-sporten kommer tilbake med fullstendige resultater senere denne uka.