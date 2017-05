– Jeg er rørt og takknemlig, sier daglig leder Jan Erling Nilsen i Grei Elite til Altaposten.

BUL-damene var ikke snauere enn at de startet innsamlingsaksjon for gjestene fra Oslo, før resten av klubben fulgte på med penger og innsats i stor skala. Ifølge den siste oversikten har Grei Elite fått inn over 23.000 kroner. Det dekker brorparten av kostnadene for reise og hotell.

– Vi ønsker å gi uttrykk for vår takknemlighet overfor både Bossekop og befolkningen i Alta. Aldri har vi blitt behandlet på en så enestående måte. Ikke bare har vi blitt fraktet til og fra flyplassen, men også fått betydelig økonomisk støtte til vår sponsoraksjon som bidrag til å dekke reiseomkostningene, er skryten fra Nilsen etter oppholdet i nord.

Vi får tilføye at BUL-damene var i det gavmilde hjørnet da de slapp Grei inn i kampen på stillingen 1-0. Det endte 1-1 og det vi antar er gode minner for alle parter.