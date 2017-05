– Jeg følte jeg satt ved siden av dronningen

Alta IFs 90-årsdag ble feiret på klubbkontoret i går og flere av klubbens veteraner hadde møtt opp på kakefest sammen med klubbens ansatte. For Alta-trener Rune Repvik ble møtet med Olga Olaussen (86), mangeårig leder og ildsjel i klubben, veldig spesiell.

– Einar Suhr sa noen ord om klubben, men spesielt om Olga Olaussen. Han mente at dersom noen skal ha legendestatus i denne klubben så er det Olga og hennes mann som i mer enn 40 år bidro for både håndballen, fotballen og klubben generelt. Jeg måtte fortelle til guttene før treninga i går at jeg fikk en følelse av at jeg satt ved siden av dronningen. Men at hun er dronningen av Alta IF er vel neppe noe noen kan benekte, sier Repvik til Altaposten.

– Det kom folk innom gjennom stort sett hele dagen. Selv satte jeg meg ved bordet i lunsjtider og kom meg ikke derfra før jeg dro på trening litt før tre. Det var utrolig stas å høre de mange historiene fra våre veteraner, sier Repvik.