Avgjorde med perlescoring

Alta 2 - Skjervøy 2-1:

Søndag var det klart for en skikkelig «sekspoengskamp» i Finnmarkshallen da Alta IFs rekruttlag og Skjervøy barket sammen. De to klubbene lå under nedrykksstreken i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6 før denne matchen, så viktigheten av et godt resultat var stor i begge leirer.

Gjestene fra Skjervøy tok ledelsen og var i førersetet ved halvspilt kamp. Men Marco Mauno Johannessens utlikning i andre omgang gjorde at det ble en høyinteressant avslutning. Mads Aimar Bakkeby var utrolig nær scoring på et flott langskudd som traff innsiden av stolpen, og like etter vartet Skjervøy-keeper Andreas Mortensen opp med en god redning på et skudd fra nevnte Mauno Johannessen.

Det så ut som det skulle ende med poengdeling, men én mann ville det annerledes. Med fire minutter igjen på klokka fikk Andreas Fossmo ballen langt ute på venstresiden, dro seg innover i banen og curlet ballen perfekt i motsatt kryss. Den vakre scoringen ble kampens siste, og hjemmelaget sikret dermed sin andre trepoenger for sesongen. Nå er Fossmo & co over streken.