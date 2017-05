Tapte for serielederen

BUL - Bjørnevatn 0-4:

BULs unge mannskap for en etterlengtet opptur da Indrefjord ble slått 4-1 tidligere denne uka.

Lørdag var det hjemmekamp mot serieleder Bjørnevatn, og det ble en langt tøffere affære. Gjestene vant 4-0 etter scoringer av Giedrius Tomkevicius (2), Kenneth Kurthi og Kabamba Kalabatama. BUL ble tildelt straffespark på stillingen 0-2, men hjemmelaget tok ikke vare på muligheten fra ellevemetersmerket og ruslet målløse av banen for fjerde gang i år.

– Vi møtte et bedre lag og tapte fortjent. Men vi var ikke fire mål dårligere enn dem. Vi hadde et par gode målsjanser vi burde ha utnyttet bedre, og bakover på banen ble det gjort en del juniorfeil som Bjørnevatn straffet oss for. Men dette er god lærdom for guttene. Vi har et ungt mannskap, og de får mye spilletid og meget god matching, sier spillende trener Jon-Steinar Eriksen til A-sporten.

BUL startet med følgende lag:

Olger Hagalid Berntsen - Brikt Lorentsen Lyngedal, Brage Angell, Isak Nathaniel Sveen, Andreas Sende Hansen, Steven-André Bjerring Hansen, Elias Wold Melo, Jon-Steinar Eriksen, Bikal Tiwari, Lars-Gøran Møvik Iversen, John Mathis Hætta Gaup

Det har blitt spilt to andre kamper i 4. divisjon. Kautokeino tapte 0-2 hjemme mot Sørøy Glimt, mens Honningsvåg og Tverrelvdalen delte poengene. Oppgjøret på Magerøya endte 2-2. Norild - Porsanger og Hammerfest - Nordlys spilles senere lørdag.