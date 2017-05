I mål etter stor dugnadsjobb

Grieg Seafood-turneringen i Øksfjord er i år satt opp litt tidligere enn i fjor og den seine våren gjorde at ildjelene i Øksfjord IL måtte jobbe hardt for å få banen klar. 8. mai startet de med et titalls snøfresere og den siste isen ble hakket vekk onsdag denne uka.

– Vi kan melde om at banen er klar og vi gleder oss til å ta imot totalt 36 lag fra Alta IF, BUL, Kaiskuru IL, Tverrelvdalen, Nerskogen, Frea og våre egne lag fra ØIL/Sørøy Glimt. Det har vært jobbet godt og flere har stått på omtrent dag og natt med både snøfresere, spader og spett, sier Arve Berntzen som i går kunne legge kampoppsettet ut på klubbens nettside.

10.30 i morgen braker det løs og siste kamp starter klokken 15.00.

– Vi har litt færre påmeldte lag i år og det er ikke usannsynlig at mange har tatt langhelg siden det var fridag i går og at det er årsaken til nedgangen. Men vi er glade for de som kommer og lover å gi dem en god opplevelse. Det eneste vi ikke kan gjøre noe med er været, men det er meldt sol og vi håper den vil varme selv om temperaturen i skyggen kanskje ikke blir så høy, sier Berntzen som også i år lover servering av et av turneringas varemerker.

– Turneringa vår er kjent for den gode laksesuppa og kokketeamet har brukt omtrent samme oppskrift i år, så at den blir god er helt garantert. Men is er sannsynligvis ikke det som frister mest, så den har vi kuttet ut i år, avslutter ildsjelen med et smil.