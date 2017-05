Flytter inn i varmen

Alta IFs friidrettsgruppas ildsjeler har gjort en kjempejobb på Alta idrettspark, men det er fortsatt mye snø på arenaen. Det gjør det vanskelig å arrangere det tradisjonsrike Åpningsstevnet, som grunnet rehabiliteringsarbeid ikke ble gjennomført i fjor. Alta IF har imidlertid ingen planer om å la seg stoppe av utfordringene på Aronnes.

– Åpningsstevnet vil bli arrangert, men vi må gjøre en liten vri. Vi har bare fått brøytet frem de tre innerste banene på Alta idrettspark, så deler av stevnet vil gå av stabelen i Finnmarkshallen. 60-meteren vil eksempelvis bli gjennomført innendørs i år. Vi har ingen nøyaktig timeplan å vise til akkurat nå, men jobber med saken, sier Rolf Rantala til A-sporten.

Kan ikke flyttes

Det er ikke aktuelt å utsette stevnet til senere.

– Det er ingen andre ledige helger i terminlista, så hvis vi skal få besøk av de beste må vi gjøre dette nå. Det kommer utøvere fra blant annet Vadsø, Hammerfest og Karasjok, og flere av disse er i landstoppen i sine årsklasser. Derfor gjennomfører vi stevnet, selv om det kanskje blir litt amputert, forteller Rantala.

Deler av gressbanen på Aronnes er fri for snø, så det er mulig å arrangere noen kasteøvelser.

– Vi skal i hvert fall ha en spydkonkurranse. Så får vi se hvilke andre øvelser som er aktuelle. Vi må improvisere litt underveis, men jeg tror alle vil få et bra utbytte av denne helga. Det er i hvert fall målet, smiler han.

Stor interesse

Det er spesielt én øvelse som skiller seg ut med tanke på antall deltakere.

– Vi har over 50 påmeldte til søndagens 3000 meter. Det er fantastisk artig. Nordlysbyen ski stiller med 23 deltakere, så det er ingenting å utsette på nivået. Men siden vi bare har tre snøfrie baner må vi dele opp utøverne i tre heat, der de beste er samlet i A-heatet. Vi gleder oss veldig til dette løpet, forteller Rantala.

– Vi skal ha et møte i kveld for i diskutere detaljene for resten av stevnet, og kommer til å legge ut nærmere informasjon på våre facebooksider. Det er bare å følge med der, avslutter han.