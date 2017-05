Alt for Grei-damene

– Hvis alle de som har frikort til kampen på søndag betaler inngangsbilletten på 100 kroner, så vil det monne for gjestene, sier leder Thorbjørn Jungård i fotballgruppa til BUL. Han sier det er nokså mange som har frikort, så det vil være en hyggelig gest, men det er ingen press.

– Nei, dette avgjør den enkelte publikummer, sier Jungård, som er stolt av å være med i en klubb som viser slike holdninger.

BUL-jentene tro til

Onsdag kunne Altaposten fortelle at BULs fotballdamer hadde samlet inn 2000 kroner til søndagens motstander Grei Elite i 1.divisjon. Irene Pettersen og Kristine Hagen var klar på at gjestene ikke fikk noe gratis på banen, men all tenkelig støtte utenfor kunstgresset.

Grei fikk reisestøtten fra NFF kuttet med 80.000 kroner. For å dekke de mest kostnadskrevende reisene, som til Alta, må de ha innsamlingsaksjon.

Bevilget 1.500 kr.

De hadde kanskje ikke forventet at hjemmelaget skulle sette igang en innsamlingsaksjon som skapte solidaritet i nord. I går bestemte anleggesutvalget i BUL at de skulle bevilge 1500 kroner til gjestene –og fotballgruppa vil også bidra etter beste evne.

– Vi skal hente og bringe dem på flyplassen, i tillegg til at vi frir til publikum. Personlig skal jeg også sørge for at Grei får to T-banebilletter til neste fotballting på Ullevaal, slik at de får være med på å påvirke dem som bestemmer over pengebruken. Vi småklubbene må stå ilag, sier Jungård, kjent for å tale makta midt i mot når det gjelder sentralisert pengebruk.

– Rørende

Spillerne på Grei Elite er overveldet av holdningen fra klubben de skal møte.

– For oss er dette en rørende handling og tegn på solidaritet. Tusen takk, Bossekop UL, heter det på Facebook-sida.

Der kan det se ut til at aksjonen har vært vellykket med rundt 20.000 kroner per nå. Det er to tredjedel av det som trengs for å finansiere turen nordover.

Mye aktivitet

Det er duket for en spennende fotballhelg for BUL, både små og store. Mens de minste skal ut til Øksfjord-turneringa, får BUL besøk av seriefavoritt Bjørnevatn lørdag klokken 14, før søndagens 1. divisjonskamp mot Grei som også er på Coop-banen klokken 14.