Årets første seier

BUL - Indrefjord 4-1:

BULs fotballherrer noterte seg for sesongens første trepoenger da Indrefjord ble slått 4-1 på Coop-banen sist onsdag. Spillende trener Jon-Steinar Eriksen (2), Eskil Overvik og Christian Kjellmann Rasmussen scoret målene for hjemmelaget.

Overvik ga BUL ledelsen etter ni minutters spill, og et drøyt kvarter senere sto det 4-0 på måltavla. Glenn Jøran Sandvik reduserte for gjestene etter 38 minutter. Indrefjord fikk for øvrig en mann utvist rett før pause.

BUL startet med følgende lag:

Olger Hagalid Berntsen - Brikt Lorentsen Lyngedal, Isak Nathaniel Sveen, Andreas Sende Hansen, Kristian Skorpen Andersen, Steven-André Bjerring Hansen, Aksel Johannes Karlstrøm, Eskil Overvik, Jon-Steinar Eriksen, Christian Kjellmann Rasmussen, John Mathis Hætta Gaup