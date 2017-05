Taklet stygt

Tore Reginiussen kunne reise skadefri hjem fra cupkampen mot Tynset, men det kunne gått veldig galt, skriver Adresseavisa.

Altaværingen scoret ett av målene da RBK vant 9-1 mot Tynset, men etter kampen var han sjeleglad for at han ikke ble taklet opp på tribunene nok en gang. Det hadde vært ille for serielederen, ettersom veteranen har vært ekstremt god på stopperplass så langt.

Reginiussen ble svært stygt taklet sent i kampen. Han var først på ballen og Tynsets målscorer, Jørn Ligård, suste inn i RBKs forsvarskjempe.

– Det var en stygg takling, som heldigvis gikk bra. Det var vondt der og da, men jeg kjenner ikke noe nå, fortalte midtstopperen etter kampen. Han fikk heldigvis løftet foten over bakken da det skjedde. Hadde den vært plantet i gresset, kunne det gått riktig galt.