Slått ut av cupen

Alta møtte OBOS-ligalaget Ullensaker/Kisa på bortebane i andre runde i cupen onsdag kveld. Hjemmelaget styrte mye av spillet og vant til slutt 2-0, men i perioden før den første scoringen burde Alta vært mer effektive.

Altas første virkelig store sjanse kom ved Vegard Braaten som fyrte av et skudd som ble blokkert 60 minutter ut i kampen. Det var starten på en veldig god periode for finnmarkingene. Like etter fikk Dag Andreas Balto muligheten, men det steinharde skuddet gikk midt på keeper.

I 69. minutt kom Magnus Nikolaisen gjennom, men keeperen reddet det som til da var kampens største sjanse med en fin beinparade. To minutter senere fikk Vegard Braaten en ny sjanse, men skuddet gikk utenfor også da. Nikolaisen prøvde med et nytt skudd like etter, men denne gangen ble skuddet blokkert.

Så kom scoringen som ga hjemmelaget ledelsen. Da knappe kvarteret gjensto avklarte Alta-stopper Øyvind Veseth Olsen rett til Niclas Sandberg som enkelt kunne sette ballen i mål. Bare minuttet etter burde Ullensaker/Kisa doblet ledelsen, men alene med Alta-keeper Rojas ble balllen satt utenfor.

Ni minutt før full tid fikk Nikolaisen sjansen igjen etter at Christian Reginiussen vant ballen på midten, men brukte for lang tid og ble taklet. Den påfølgende corneren havnet hos hjemmelaget og samme Sandberg kontret inn 2-0. Etter det var hjemmelaget best.

Altapostens ekspertkommentator Øystein Esjeholm noterte 5-5 i målsjanser,men konkluderte likevel med at det var fortjent at hjemmelaget gikk seirende ut av kampen.