Grei med motstanderne

BUL-jentene hadde i formiddag samlet inn nærmere 2.000 kroner til fly og overnatting for motstanderne i helgas match på Coop-banen.

– Vi ønsker å vise solidaritet med Grei-spillerne, sier Kristine Hagen og Irene Pettersen.

Svindyre reiser

BUL-spillerne vet en hel del om hva det koster å reise for å spille fotball i 1. divisjon. Søndagens motstander Grei elite fra Groruddalen i Oslo er en bitteliten klubb med lite penger og gode fotballspillere.

Å spille fotball på dette nivået innebærer svindyre reiser, og de må ha innsamlingsaksjon foran bortekamper som er et stykke unna. Nå de skal til Finnmark, lengst av alle reisene.

Flere kan bidra

– Det koster 30.000 kroner, og det siste jeg hørte var at de hadde 8000 kroner inne. Kanskje flere her i Alta vil bidra til at den lille klubben holder hodet over vann. Noen husker kanskje at det var Linderud Grei som ble nedkjempet av Alta IF i siste kamp i den historiske medaljesesongen til Alta IF. Da hadde både Irene og Kristine nøkkelroller på laget.

Ikke så grei ...

Nå handler det om BUL som har fått en sterk innledning på sesongen, ikke minst keeper Irene Pettersen.

– Det er greit at vi er snillle, men det blir ingen gratis baklengsmål på søndag, presiserer sisteskansen, som holdt målet rent i siste bortekamp. Det akter hun å gjøre også på søndag.

– Dere synes ikke det er rart at dere som reiser langt hver eneste helg må hjelpe "søringene"?

– Vi i nord er nok vant til det og har en fantastisk klubb i ryggen. Grei elite har 28 spillere og er Norges minste fotballklubb. Da må vi trå til, fastslår hurtigtoget Kristine Hagen, som er tilbake på banen etter mange år med skader.

Vil du støtte Oslo-jentene, er de å finne på Facebook under Grei Kvinner Elite.