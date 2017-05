Perfekt sesongstart

Startskuddet for den svenske Nordcupen i motocross gikk i Piteå sist helg, og Alta SSF hadde fire kjørere på plass.

Lite kjøretrening

Den som lyktes alle best var 14-åringen Mats Berg. Han kjørte like godt inn til seier i klasse 85U etter fire meget solide heat.

– Mats er råsterk i år, og alt tyder på at dette kan bli en meget god sesong for hans del. Snøsmeltingen har gått sakte i år, så verken han eller de andre fra Alta hadde nevneverdig med kjøretrening før helgas konkurranse. Det står i skarp kontrast til de fleste konkurrentene som har mange timer på crossyklene allerede. En meget imponerende bragd av Mats, fastslår pappa Kay Roger Berg, som fulgte sønnen «ringside» i sesongstarten.

– Mats startet med tredjeplass i første heat. I det andre heatet kjørte han seg opp til andreplass, og i tredje heat slo han til med seier. Her tok han starten og ledet helt til mål. Svensken som vant de to første heatene tippet i jakten på å ta igjen Mats i det tredje heatet og havnet langt nede på lista. Så i fjerde heat kunne Mats safe inn til andreplass og seier i årets første løp. Det var fantastisk artig.

Blir værende i Sverige

Også 12-åringen Edvard Oliver Simensen kjører i klasse 85U. Han hadde fin progresjon i helga og endte på åttendeplass.

– Edvard Oliver er fortsatt veldig fersk i ungdomsklassen. Han prøvde seg så vidt i fjor, så åttendeplass i sesongens første løp er mer enn godkjent, fastslår mamma Birgit Simensen.

– Banen i Alta er ikke mulig å trene på, så han gjorde unna to turer til Lakselv før vi dro til Sverige. Noen av de han kjører mot hadde 60-70 timer på sykkelen før de ankom Piteå, så det er klart at vårt treningsgrunnlag ikke er like bra som deres. Men det var likevel ikke noe å utsette på kjøringen, sier Simensen.

12-åringen kjørte inn til 12. plass i første heat. Deretter ble det 10.-, 6.- og 8. plass.

– Han viste fin utvikling gjennom helga, og det er det viktigste. Vi blir værende her i Sverige denne uka siden neste løp er i Umeå kommende helg. Da får vi trent mer og er bedre forberedt når starten går på lørdag.

Trenger mer tid

16-åringen Marius Berg kjører i klasse Mx2U17, og han endte på niendeplass. Han kjørte jevnt og godt, men klarte ikke å matche farten til de aller beste.